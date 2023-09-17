شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عروض مهرجان الغردقة السينمائى مطبوع على كارنيهات الحضور حفاظا على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب وضع برنامج عروضه وكتالوج الأفلام عبر مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان، وذلك مساهمة من المهرجان في مبادرات الحفاظ على البيئة في مدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، إن حماية البيئة ودعم مبادرات الحفاظ عليها تعد من الأهداف الأساسية لمهرجان الغردقة السينمائي.

وأشار إلى تخصيص المهرجان لجائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما، ومؤسسة ملليميتر السعودية.