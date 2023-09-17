بيومي فؤاد الأكثر مشاركة في السينما المصرية في موسم واحد

يعيش النجم بيومى فؤاد حالة من النشاط السينمائى والفنى بوجه عام، حيث يعد بيومى الفنان الأكثر تأثيرًا في الموسم السينمائى الحالي، حيث يشارك في بطولة 4 أفلام دفعة واحدة تعرض حاليًا في دور العرض، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الاعمال التي يشارك فيها بيومى فؤاد وهى كالتالى:

فيلم مستر إكس

يشارك بيومى فؤاد في بطولة فيلم "مستر اكس" بطولة النجم أحمد فهمي، والذى يعرض حالياً في السينمات، محققاً أكثر من 38 مليون جنيه، فضلا عن إيرادات الخليج التي فاقت التوقعلت، ويشارك في الفيلم كلا من محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، وأخرون، إخراج أحمد عبد الوهاب .

فيلم "وش في وش"

يشارك بيومى فؤاد في بطولة فيلم "وش في وش" ويعرض حاليا في السينمات، بطولة محمد ممدوح تايسون وأمينة خليل، ويشارك في بطولة العمل كلا من انوشكا سلوى محمد على وأحمد خالد صالح، خالد كمال، وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى .

فيلم "العميل صفر"

ويشارك أيضا بيومى فؤاد في بطولة فيلم "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسنى، محققاً ارقاماً مميزة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى.

فوى فوى

كما يشارك بيومى فؤاد في أحدث الأفلام في السوق السينمائى وهو "فوى فوى" ، والذى طرح في السينمات الأيام الماضية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وتعاقد بيومى فؤاد مؤخرا على بطولة فيلم "جورى" مع النجمة هيفاء وهبى، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة.

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