راسل براند متهم بالإعتداء الجنسي على عدة نساء وقاصر

ميرنا وليد - بيروت - اتهمت أربع نساء عرفن الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي راسل براند في ذروة شهرته بالاعتداء الجنسي عليهن.



وقالت "صنداي تايمز" إن الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013، مضيفة أن اثنتين من الأربعة قالتا إن الاعتداءات عليهما وقعت في لوس أنجلوس، ولم يحدد المصدر الذي أفاد للصحيفة ماماإذا كانت أي من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد الزوج السابق للمغنية الأميركية كيتي بيري.

لكن الصدمة هي في اتهامه بإقامة علاقة جنسية مع تلميذة مجهولة تبلغ من العمر 16 عاما وتعرف باسم أليس التي تقول إن علاقتهما استمرت 3 أشهر، مبرزة أنه كان في البداية "ساحرا ومنتبها للتفاصيل الصغيرة، لكنه أصبح في النهاية مسيئا عاطفيا وجنسيا"، مضيفة بأنه كان حينها يبلغ من العمر 30 عاما، وكان يشير إليها باسم "الطفلة"، وأرسل سيارة إلى مدرستها الثانوية لاصطحابها إلى منزله، وكان يطلق عليها أحيانا لقب "دميتي الصغيرة"، وكان يطلب منها أن تقرأ له مقاطع من رواية "لوليتا"، التي تتحدث عن أستاذ مهووس بالفتيات قبل بلوغهن، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.