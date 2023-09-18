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ميرنا وليد - بيروت - نشر الملياردير الأمريكي ايلون ماسك صورة للنجمة الهوليوودية آمبر هيرد خلال فترة علاقتهما اعتبرتها الأخيرة بانها خاصة جدًا ولا يحق له نشرها، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت آمبر في الصورة بإطلالة جريئة متنكرة بملابس شخصية ميرسي من لعبة الفيديو "أوفرواتش"، مرتدية ما يشبه الـ لانجوري باللون الأبيض، مع إكسسوارات مناسبة للشخصية.
وكشف مصدر مطلع بأن هيرد، تشعر بالغضب الشديد لأنها لم تمنح الاذن لايلون ماسك بنشر هذه الصورة لها التي كان من المفترض ان تكون خاصة، وكانت آمبر قد أرسلت هذه الصورة لـ ماسك خلال وقت سابق وتحديدًا خلال علاقة جمعتهما سابقًا، واعتبر البعض أن نشر الأخير لهذه الصورة في الوقت الحالي بعد سنوات من انتهاء العلاقة عو أمر غير اخلاقي.
وتابع المصدر بأن ماسك كان طلب من النجمة ارتداء هذا الزيّ وتقمّص الشخصية وارسال الصور وعلّق على الصورة بقوله: "لقد ارتدت زيّ ميرسي كان هذا رائع".
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يضع آمبر هيرد في موقف محرج بعد نشره صورة حميمة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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