أحضان وقبلات بين محمد رمضان ونوال الزغبي عقب تصالحهما بحفل موركس دور



محمد اسماعيل - القاهرة - فوجئ الفنان محمد رمضان بالفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مسرح حفل توزيع جوائز الموركس دور والتي تقام مساء اليوم الأحد في لبنان.

وعقب تكريم "رمضان" بجائزة "أفضل فنان عربي" عن مسلسل "جعفر العمدة"، قامت الفنانة نوال الزغبي بتهنئته على التكريم ليقوم "رمضان" بتوجيه الشكر لها لترد عليه "الزغبي" قائلة" بحبك أوي" ليحتضنها "رمضان" بعد خلاف بينهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونشب خلاف بين الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي لأول مرة عندما حلت "الزغبي" ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية، وبسؤالها عن رأيها في أغاني "رمضان" وعن إمكانية تعاونها معه في عمل غنائي قالت: "أنا لما أعمل دويتو أعمله مع وائل كافوري أو عمرو دياب الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل أما أمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

ليرد عليها "رمضان" على طريقته وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" من أغنيته "نمبر وان" في إشارة من "رمضان" على نجاحه الساحق خلال الفترة الماضية وشعبيته الجارفة بالوطن العربي.