فيديو.. آخر ظهور تليفزيوني للفنان أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر يناهز 49 عاما.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان الراحل عام ٢٠١٩ في حلقة من برنامج "كلام ستات" على شاشة "أون دراما" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة ندى رحمي، والفنانة نهال عنبر.

وتحدث "أشرف" خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "كلبش"، وعن أسرته وأبناءه الأربعة، كما كشف عن مشاركة ابنه في الجزء الثالث من المسلسل، وتحدث وقتها عن كواليس خاصة بالعمل.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما