تركي آل الشيخ: موسم الرياض تخطى 37 مليون زائر في مواسمه الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إن موسم الرياض وصل إلى أرقام غير متوقعة، حيث تخطى حاجز الـ 37 مليون زائر بموسم الرياض خلال الأعوام الماضية، كما أن هيئة الترفيه حققت أكثر من 22 رقما قياسيا.

وأضاف ترك آل الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد أن الملاكمة تندرج تحت بند الترفيه في العديد من دول العالم، لذا موسم الرياض يشمل لعبة الملاكمة.

وأشار رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إلى أن نزال "حزام موسم الرياض"، يعد أكبر نزالات الملاكمة في الوزن الثقيل، ويجمع ألمع الأسماء في عالم الفنون القتالية والملاكمة مثل تايسون فيوري، وفرانسيس أجانو، لافتًا إلى أن هناك 10 آلاف حجز من بريطانيا فقط لحضور الفاعلية الرياضية المرتقبة باقتتاح موسم الرياض.