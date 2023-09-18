تعرف على أبرز أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر يناهز 49 عاما، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل تخرج من قسم الإخراج بمعهد السينما، وحقق نجاحا ملحوظا في عدد كبير من الأعمال

في السينما

بدأ مشواره الفني من خلال فيلم "الأبواب المغلقة" الذي عرض عام 2000، ومن بعدها شارك في فيلم "بونو بونو" أمام النجمة نادية الجندي

وشارك أشرف مصيلحي بعدها في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها: "جواز بقرار جمهوري، رانديفو، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلبي، خالتي فرنسا، سيد العاطفي، تيتو، الحياة منتهى اللذة، العيال هربت، الرهينة، السفاح، الجزيرة"

في التليفزيون

قدم عددا من الأعمال الهامة في التليفزيون لعل أبرزها: "قضية رأي عام، عوالم خفية، كلبش 3، الصياد، الاختيار، لمعي القط، الاختيار، لهفة، الرحايا، فريسكا".

آخر أعماله

كان آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي مسلسل "الطاووس" الذي عرض ضمن دراما رمضان عام 2021، وشارك في بطولته: جمال سليمان، وسهر الصايغ