وفاة أشرف مصيلحي عن عمر يناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 02:52 صباحاً - غيّب الموت مساء الأحد الفنان المصري أشرف مصيلحي عن عمر يناهز الـ49 عاماً وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتعرضه لأزمات صحية متتالية.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

الفنان المصري الغائب عن الساحة الفنية والسينمائية منذ فترة طويلة، تعرض لانتكاسة صحية طويلة، بعد أن أصيب بورم خبيث في المخ، وأجرى جراحة لاستئصاله.

وكانت زوجته المخرجة المصرية منال الصيفي قد أكدت في وقت سابق أن هناك فريق طبي يرافق زوجها على مدار الساعة، وهدفه الوحيد هو الحفاظ على حياته فقط، خاصةً أن السرطان الذي يعاني منه يصنف على كونه من أخطر الأنواع.

مسيرة فنية حافلة

أشرف مصيلحي قدم خلال مسيرته نحو 70 عملاً فنياً، كان آخرها قبل عامين حينما شارك في مسلسل “الطاووس” إلى جانب جمال سليمان، كما عمل سابقاً كمدير لدور عرض سينمائية، لكن المرض أجبره على الاختفاء عن الساحة الفنية.

أبرز 10 معلومات عن الفنان أشرف مصيلحي:

-ولد أشرف مصيلحي عام 1974 بالقاهرة ويبلغ من العمر 49 عاما.

-متزوج من المخرجة منال الصيفي وحماته الفنانة زهرة العلا.

-دخل نجله يوسف أشرف مصيلحي مجال التمثيل مؤخرًا وكان أحد أبطال مسلسل مين قال إنتاج عام 2022.

-كانت حالته في أواخر أيامه بالمستشفى صعبة ولم يكن يأكل ولا يشرب.

-يعد مسلسل الطاووس عام 2021 هو آخر أعماله الفنية.

-بدأ أشرف مصيلحي حياته الفنية من خلال مشاركته بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة عام 2000.

-كان له بصمة مميزة في عدد من أفلام بداية الألفينات مثل فيلم سيد العاطفي وخالتي فرنسا والرهينة.

-اشتهر بدور أحد المغتصبين الثلاثة في مسلسل قضية رأي عام إنتاج 2007.

-شارك الفنانة يسرا في أكثر من عمل درامي وهم بالشمع الأحمر وقضية رأي عام وفي إيد أمينة.

-اشتهر بأدوار الشر في بداياته حتى آخر عمل له حيث كان يجسد دور الزوج الشرير في مسلسل الطاووس.

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