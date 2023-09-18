في عيد ميلادها الـ63 | عبلة كامل كما لم تروّنها من قبل.. صورة نادرة وقديمة لها من طفولتها تشاهدونها لأول مرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 02:52 صباحاً - عبلة كامل اسم لا يخطئه الكثيرون، وموهبة مصرية نادرة استطاعت في سنوات قليلة أن تحصل على التقدير الأدبي من النقاد وصناع السينما، وذلك بجانب التقدير المعنوي المُتمثل في «حب جارف» من الجماهير، والغريب والمدهش أنها على الرغم من غيابها على الساحة فإن حب وتعلق الجمهور بها يزداد والمطالبات بتكريمها لا تنقطع.

ومع عيد ميلادها الـ 63، تَسبّبت صورة نادرة للفنانة المصرية عبلة كامل، في أن يتصدر اسمها محركات البحث.

صورة نادرة لـ عبلة كامل

حيث قام حساب إخباري بنشر صورة للفنانة عبلة كامل ظهرت فيها طفلة صغيرة كأنها في سنوات عمرها الأولى.

صورة مفبركة لعبلة كامل في طفولتها

وتفاعل العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا” مع هذا الظهور النادر لعبلة كامل، خاصة وأنها ظلت غائبة عن الأضواء لسنوات.

حقيقة الصورة المتداولة لعبلة كامل

وبعد البحث تبين أن تلك الصورة المتداولة للفنانة عبلة كامل في طفولتها مفبركة وغير حقيقية، وأنها معدله بإحدى تقنيات (الفوتوشوب) التي تغير ملامح الوجه وتجعلها تبدو وكأنها أكبر سنًا أو أصغر أو تجعلها أنثوية أو حادة وذكورية.

الصورة الأصلية لعبلة كامل في شبابها

نبذة عن عبلة كامل

يُشار إلى أن عبلة كامل هي واحدة من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، حيث قدّمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتلفزيون، بمشاركة الكثير من النجوم الكبار أمثال يحيى الفخراني ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي وليلى علوي…، وكان أبرزها “وجهة نظر”، “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “هيستريا”، وغيرها الكثير.

وأخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان مسلسل “سلسال الدم” الذي عُرض بجزئه الأخير في عام 2018، وكان من بطولة كل من: رياض الخولي، أحمد سعيد عبد الغني، رانيا فريد شوقي، راندا البحيري، وإخراج مصطفى الشال.

طليق عبلة كامل يكشف عن استعدادها للعودة إلى التمثيل ولكن بهذا الشرط

من ناحية أخرى، نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل أخبار إعتزال الفنانة القديرة، كاشفًا عن استعدادها للعودة إلى الأعمال الفنية بعد غياب ثلاث سنوات.

وقال كمال خلال تصريحات صحافية إن الفنانة عبلة كاملة مستعدة للعودة إلى العمل ولكن بشرط واحد وهو انتهاء جائحة كورونا بشكل كامل في مصر.

وأوضح أحمد كمال أن كامل ما زال لديها الكثير لتقدّمه إلى جمهورها، ولا تفكر في الاعتزال أبدًا، مضيفًا أنها تتمتع بصحة جيدة وسط أولادها وأحفادها في الفترة الحالية.

زيجات عبلة كامل :

تزوجت عبلة كامل من الفنان أحمد كمال ورزقت بابنتيها زينب وفاطمة ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفـصلت عنه أيضًا.

وارتبطت الفنانة عبلة كامل بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح، نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتها في عام 1979 وبعد أن أنهت دراستها تم الزواج ورزقت في عام 1986 بابنتيها التوأم فاطمة وزينب.

بدأت عبلة كامل تشتهر من خلال عملها في السينما والتلفزيون والمسرح ولكن ظل أحمد كمال يقدم أعمالاً مسرحية واختلفت الأمور بينهما وحدث الانفصال.

وفي أحد اللقاءات مع الفنان أحمد كمال صرح عن سبب انفصاله عنها فقال: “أنا وعبلة بدأنا مع بعض، بس رحلتها كان إيقاعها أو ظروفها مشيت أسرع في الشغل وأنا كنت بتاع مسرح أساسًا، لكن نجوميتها مكنتش هي السبب في انفـصالنا”.

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