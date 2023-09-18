محمد رمضان يحصد جائزة أحسن ممثل عربي في الموريكس دور

حصد الفنان محمد رمضان، على جائزة أحسن ممثل عربي في "موريكس دور" المقامة في لبنان، عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا، ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.

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