تكريم مروان خوري في موريكس دور عن 20 عاماً من النجاح المتواصل

شهد حفل مهرجان توزيع جوائز موريكس دور بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي أقيم مساء اليوم الأحد، تكريم الفنان مروان خوري عن مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عاما من النجاح المستمر.

جدير بالذكر أن لجنة موريكس دور، اختارت لهذه الدورة تكريم عدد من النجوم أبرزهم شقيقة الفنانة فيروز هدى حداد، وبطلة المسلسل التركي "التفاح الحرام" شيفال سام، ونوال الزغبي، وتيم حسن، وميريام فارس، ومروان خوري، ورحمة رياض، وناصيف زيتون، وجورج خباز، وورد الخال، وهالة صدقي، ومحمد رمضان، وساشا دحدوح، وزياد برجي، وكاريس بشار، وعابد فهد، وطارق تميم، وأحمد سعد، ومغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو.

يذكر أن لجنة "جوائز موريكس دور" قد أطلقت في شهر يوليو الماضي الشعار الجديد للدورة 22، والذي يحمل عنوان "الحياة تستمر والعرض يتواصل".

على صعيد آخر يواصل الفنان مروان خوري تصوير الموسم الخامس لبرنامجه" طرب" والذي يستضيف فيه نخبة من كبار المطربين بالوطن العربي ومنهم هاني شاكر وميادة الحناوي.

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