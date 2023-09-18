"كان بيخدم الناس كلها".. نجوم الفن ينعون رحيل أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى نجوم الفن والإعلام الفنان أشرف مصيلحي الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد عن عمر ناهز 49 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

وقام عدد كبير من أبرز النجوم بنعى الفنان الراحل عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

هند صبري

نعت الفنانة هند صبري الفنان أشرف مصيلحي ونشرت صورة أرشيفية له عبر حسابها على موقع "انستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أشرف مصيلحي في ذمة الله، أشهد إنه كان من أكثر الزملاء احترامًا وطيبة وتهذيبًا، الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر زوجته الصديقة منال الصيفي وأولادهم وأسرته".

نبيلة عبيد

نعت النجمة نبيلة عبيد الفنان أشرف مصيلحي وعلقت قائلة: "البقاء لله الممثل أشرف مصيلحي في ذمة الله، خالص العزاء لزوجته المخرجة منال الصيفي ربنا يصبرها ويصبر عائلته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

دينا

نعت الراقصة دينا الفنان أشرف مصيلحي قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان أشرف مصيلحي في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

نرمين ماهر

نعت الفنانة نرمين ماهر الفنان أشرف مصيلحي قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا أشرف ويغفر لك"

نور قدري

نعت الفنانة نور قدري رحيل الفنان أشرف مصيلحي قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا أشرف ويجعل مثواك الجنة ويصبر أسرتك اللهم امين".

محمد ثروت

نعى الفنان محمد ثروت الفنان أشرف مصيلحي قائلًا: "الغالي المحترم الفنان أشرف مصيلحي في ذمة الله، ربنا يجعل مرضك شفيع لك يا أشرف يا غالي"

أحمد وفيق

نعى الفنان أشرف وفيق رحيل أشرف مصيلحي قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا أشرف، إنتقل إلى رحمة الله الزميل والصديق الفنان أشرف مصيلحي، خالص العزاء للأخت المخرجة منال الصيفي ربنا يصبرك ويصبرنا".

أحمد سعيد عبد الغني

نعي الفنان أحمد سعيد عبد الغني رحيل الفنان أشرف مصيلحي قائلًا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله الفنان أشرف مصيلحي زوج بنت خالتي المخرجة منال الصيفي، الله يرحمك يا أشرف يا طيب يا جدع".

أحمد شامي

نعى الفنان أحمد شامي رحيل الفنان أشرف مصيلحي قائلًا: "ألف رحمة ونور عليك يا أشرف يا حبيبي، ربنا يصبر أهلك يا رب كنت محترم وجدع وصاحب صاحبك و بتخدم الناس كلها الله يرحمك ويحسن إليك هتوحشنا جدًا