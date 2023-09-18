"استقبلوا أقداركم بالرضا".. آخر ما كتبته زوجة أشرف مصيلحي قبل وفاته بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الفنان أشرف مصيلحي يوم الأحد 17 سبتمبر عن عمر ناهز 49 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان من أبرز الداعمين والمساندين للفنان أشرف مصيلحي في أزمته الصحية زوجته المخرجة منال الصيفي التي دائمًا ما كانت تدعو له بالشفاء العاجل وتطالب متابعيها بالدعاء له.

وكان آخر ما نشرته "الصيفي" عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" رسالة جاء فيها: "استقبلوا أقداركم بالرضا فإن الله يعلم بكل شئ وأنتم لا تعلمون" وذلك قبل ساعات من رحيله.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الفنان أشرف مصيلحي منهم النجمة نبيلة عبيد، الفنانة هند صبري، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد وفيق، الفنان أحمد شامي، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان أمير كرارة، إلى جانب نقابة المهن التمثيلية التي نعته في بيان رسمي.

وكشفت "منال الصيفي" مطلع العام الجاري عن تدهور الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي وإيداعه إحدى غرف العناية المركزة لتلقي العلاج وكان يعاني من التهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها بسبب وعكة صحية سابقة تعرض لها.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".