هخرب لكم الدنيا.. حورية فرغلي تفضح هوية الفتاة التي تسببت في طلاق حسن شاكوش وريم طارق !!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - كشفت الفنانة حورية فرغلي عن اسم الفتاة التى كانت تقصدها ريم طارق، طليقة الفنان حسن شاكوش، فى تصريحاتها السابقة.

حورية فرغلي تكشف اسم الفتاة التي تسببت في الأزمة بين شاكوش وطليقته

وقالت حورية فرغلى، فى تصريحات تلفزيونية: “فيه مليون اسم اشمعنى حورية مسكتوا فيه، وأنا عمري مشوفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة إنه طلق ريم، لو مكانش فيه حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات، وريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها “سارة” دي انتو سافرتو مع بعض وخرجتو مع بعض، فمحبتش اسمي يجي في حاجة زي دي، أنا زعلت إن الموضوع داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا”.

حورية فرغلى وريم طارق

كانت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، تحدثت عن خيانة طليقها لها خلال فترة الزواج القصيرة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج “قعدة ستات”.

وعن الخيانة، قالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، في اللقاء: «أنا شايفة إن الشخص اللي مش مكتفي بحد خلاص يسيبه لحد تاني يكتفي بيه ويقدره ويحترمه».

وطالبت مروة صبري، طليقة حسن شاكوش بالاعتذار لـ الفنانة حورية فرغلي، بسبب فهم البعض أن الأخيرة هي صاحبة واقعة الخيانة مع «شاكوش»، لكن ريم طارق ردت قائلة: «هي مش زعلانة هي قالت البنت ما جابتش سيرتي.. أصالحها في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة علشان أتراجع فيها».

حسن شاكوش يبرئ حورية فرغلي

وخرج مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن صمته، للرد على اتهامات طليقته بخيانتها في نهار رمضان.

وفي هذا السياق، نشر “شاكوش” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة الفنانة حورية فرغلي معلقًا عليها بقوله:”جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست أنا شفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتى لو هي عكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شيء مريحني أكثر من الكلام”.

وتابع: “لكن في شيء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن أنا من خلال صفحاتي الرسمية بحب أقول إن الفنانة حرية فرغلي لا يمسني بيها أي شيء غير إنها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع إيه من خلال البرامج”.

واختتم منشوره على “فيسبوك” بقوله” أنا دلوقتى كلامي للإعلام أرجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية أرجوا أرجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الأيام لما الحقيقة تبان كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذرلك مرة أخرى عن أي شيء اتحطيتي فيه”.

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