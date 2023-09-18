بإطلالة أنيقة.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في احدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها عبر خاصية الحالة. وظهرت عائشة في الصورة بإطلالة متميزة، بالأبيض والأسود نالت إعجاب متابعيها.

وتشارك الممثلة التونسية في بطولة الحكاية الثانية من مسلسل “55 مشكلة حب” وتحمل عنوان “روحي فيك” ومكونة من 10 حلقات، وهي من تأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، ومن المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

وأعلن صناع مسلسل “55 مشكلة حب” عن بدء عرض أولى حكايات العمل، والتي تحمل عنوان “الفريدو”، يوم الأحد الموافق لـ24 سبتمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذي تصدره بطلا الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمي، كما طرحت البرومو الرسمي الذي كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

و​​​​​​​من جانب آخر، تحدثت الممثلة عائشة بن أحمد عن فكرة الإنجاب، وقالت عائشة بن أحمد :حول خشيتها من عدم الانجاب قالت إن عدم الانجاب لا يعني انتهاء الحياة وأن هناك بدائل مثل تجميد البويضات أو التبني ولو لم يتوافر كلا البديلين فهذا لا يعني انتهاء الحياة.



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