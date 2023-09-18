هند صبري عن أشرف مصيلحي: كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، الفنان أشرف مصيلحي الذي غادر عالمنا بعد صراع مع المرض، مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر.

ونشرت هند صورة للفنان الراحل، معلقة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أشرف مصيلحي في ذمة الله، أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة وتهذيبا.. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر زوجته الصديقة منال الصيفي وأولادهم وأسرته،.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

وأكد خبر الوفاة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

جدير بالذكر أن أشرف مصيلحي هو زوج المخرجة منال الصيفي، والتي كشفت أن حالته الصحية تدهورت الفترة الأخيرة، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.