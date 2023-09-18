أمير كرارة ناعيا أشرف مصيلحي: أطيب وأجدع خلق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، الفنان أشرف مصيلحي الذي غادر عالمنا بعد صراع مع المرض، مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر.

ونشر أمير صورة للفنان الراحل، معلقا "ألف رحمة ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله".

وأكد خبر الوفاة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

جدير بالذكر أن أشرف مصيلحي هو زوج المخرجة منال الصيفي، والتي كشفت أن حالته الصحية تدهورت الفترة الأخيرة، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.

وحرص على نعي الفنان الراحل كل من نبيلة عبيد، هند صبري، شريف منير، أحمد شامي، محمد هنيدي، سهر الصايغ، محمد ثروت.