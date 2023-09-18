شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب يبدأ حفل "مئوية سيد درويش" فى نقابة الصحفيين بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل المايسترو سليم سحاب داخل نقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، ويقود المايسترو كورال أبناء مصر برعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وحضر الحفل الوزيرة نيفين القباج.

وأكد مؤخرا خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن الاحتفالية الكبرى يحييها المايسترو الكبير سليم سحاب، الذى يقود كورال أبناء مصر على مسرح النقابة برعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح نقيب الصحفيين أن المايسترو سليم سحاب سيقدم فى هذه الاحتفالية مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش، ويعد هذا الاحتفال الثانى الذى تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذى يعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التى صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمجدد الأبرز، والذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لرعايتها الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى ترعى مسابقة المتفوقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى جهود الوزيرة فى فتح مكتب للتأمينات بمقر النقابة فى إطار تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.

ومن جانبه أشار محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، الذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

كما وجه الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على رعايتها لكورال أبناء مصر، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشى على جهوده الكبيرة فى التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.