شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ونسمة محجوب يحييان حفلا غنائيا بمصر الجديدة يوم 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار والفنانة نسمة محجوب حفلاً غنائيًا يوم 14 أكتوبر المقبل في أحد الفنادق بمصر الجديدة، ولأول مرة يلتقيان في حفل واحد، ويقدم كل منهما فاصلاً غنائيًا من أغانيهما التي اشتهرا بها، حيث يقدم جسار أغاني "غريبة الناس، توعدينى، مشيت خلاص، وتقدم نسمة محجوب منها "يا محروسة" و"ليالي أوجيني" و"وجوه" و"خصوصا راجل" و"كل شمس" و"على طبيعتى" و"الوقت يعدي" و"حكاية شعب".



وائل جسار ونسمة محجوب

ووجهت المطربة نسمة محجوب، خلال لقائها بقناة الحياة أثناء حفلها بمحكى القلعة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فكرهم الدائم على تطوير المهرجانات وعمل حفلات ومهرجانات جديدة، وإعطاء فرص للمطربين الشباب.

وقالت المطربة نسمة محجوب: إن مهرجان القلعة يخدم من هم في بداية طريقهم الفني، وهدفنا تقديم رسالة من الأغانى التي أقدمها وأن تمس الأغانى الجمهور بشكل مباشر وتجعلهم يفكرون في الكثير من القضايا.