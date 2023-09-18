شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات تشويقية للفيلم المنتظر Aquaman And The Lost Kingdom.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة DC عن أول تريلر للجزء الثانى من فيلم Aquaman، الذى سيطرح تحت اسم Aquaman And The Lost Kingdom والذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين، واحتوى على مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقة للعمل المنتظر، ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما في 20 ديسمبر المقبل.

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).



Aquaman And The Lost Kingdom

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين أمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.