شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز يجسد شخصية طبيب صيدلى فى مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان وليد فواز مشاهده في مسلسل "العودة" بطولة النجم شريف سلامة، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، والمقرر عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، حيث يجسد وليد فواز شخصية طبيب صيدلى فى الأحداث، ويقع في قصة حب مع تارا عماد خلال أحداث المسلسل.

كما يصور وليد فواز دوره في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والمقرر عرضه على قنوات المتحدة أيضاً، ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وإخراج أحمد عبد التواب توبه، وتأليف محمد سليمان عبد المالك .

يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، وهو من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.