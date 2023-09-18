ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الاعلامية مي العيدان انه تم توقيف علاج الممثلة الكويتية جواهر بعدما اصبحت بحالة حرجة جداً ولم يعد العلاج تفيدها. وكتبت مي على صفحتها الخاصة : عائلة الفنانه جواهر وابناءها يعلنون عن طريق سنابها ب ان تم ايقاف علاج السرطان عن جواهر بالوقت الذي هي في امس الحاجه ويطلبون لها الدعاء ويصرحون انها الان تحت رحمة رب العالمين. . ارجوكم تدعولها اكل دعاء احدكم هو الاقرب الى الله .. ادعوا حتى يبلغ الدعاء منتهاه"

وعبّر الجمهور عن حزنه الكبير بهذه الاخبار الحزينة وتمنوا الشافء بجواهر.

كانت هذه تفاصيل خبر توقف علاج جواهر من السرطان .. لم يعد ينفع سوى الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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