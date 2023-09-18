هيفا ماجيك: رفضت تغيير ديني لأن الإسلام أعطاني شرعاً حق تحولي الى إمرأة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة هيفا ماجيك انها المرة الاولى التي تتزوج فيها لانها رفضت خلال علاقتها بربيع تغيير دينها لتتزوج منه كنسياً كونه مسيحي.

وأشارت الى انها تحب وتحترم دينها الاسلام الذي تربت عليه والذي اعطاها شرعاً حق تحولها الجنسي من رجل الى امرأة كما اكدت انها تزوجت من حب حياتها التي ضحت كثيرا من اجله لانها تعشقه بشكل جنوني على الطريقة الاسلامية.

و عبرت عن فرحتها بكل التعليقات التي وصلتها من المهنئين الا انها لم تكشف عن هوية العريس حتى الان. لمشاهدة الفيديو اضغطهنا

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