٨ أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.

وقال الباسوسي في بيان صحفي إن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التليفزيونية الشهيرة في أرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل أشكال العنف والعنصرية، وتضم اللجنة في عضويتها: النجمة داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.

وقال الناقد السينمائي محمد السيد عبدالرحيم المدير الفني للمهرجان إن القائمة تضم أفلاما مهمة، شاركت في مهرجانات دولية، إضافة إلى فيلمين عرض عالمي أول، وهما الفيلم المصري "السيرة العباسية" والهندي "كل ذلك في رأسك" .

وأضاف أن المسابقة تضم أيضا أفلام "مذكرات بولينا" من كرواتيا، و"قصة" المغرب، و"أبناء رمسيس" فرنسا، و"الحراسة الليلية" ألمانيا، إضافة إلى الفيلم الوثائقي "لستُ لقيطًا" إنتاج لبنان ـ رومانيا.

أوضح أن المهرجان يضم 3 مسابقات، الأولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية لفيلم القصير، بالإضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة تحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لأفضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة.

وأشار المدير الفني للمهرجان إلى إقامة قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه أربعة أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان انها أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري "بوح"، والتونسي "وحلة"، و"حياة جديدة" من إيطاليا، وفيلم "المستشفى" إنتاج مصري سعودي.