شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التاسعة يبرز مكتسبات حرب أكتوبر المجيدة الأحد 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتناول القناة الأولى من خلال برنامج التاسعة يوم الأحد 24 سبتمبر عودة شبه جزيرة سيناء وجزء من مرتفعات الجولان وذلك ضمن مكتسبات حرب أكتوبر المجيدة والذي استعادت مصر فيها جزءًا غاليًا من أرضها سيناء وتحتفل يوم السادس من أكتوبر المقبل بذكرى النصر حيث يمر 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وسطر الجيش المصرى العظيم فى يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ملحمة عسكرية لم ينسها التاريخ، وستظل عالقة فى أذهان المصريين أبد الدهر، بعدما سحق فيها أبناء القوات المسلحة البواسل، العدو الإسرائيلي، ولقنوه درسا لم يتوقعه أو يتخيله فى حياته أو منامه، تلك المعركة التى قضت على مقولة الإسرائيليين بالجيش الذى لا يقهر، وقد وثق هذا الانتصار العظيم الكثير من الكتب والروايات والأشعار إلى جانب عدد من المسلسلات التى ما زالت عالقة فى أذهان المصريين.

انتصار العاشر من رمضان، لا يزال عالق فى الأذهان، الصغار قبل الكبار يتباهون به، الجميع يتحاكى عن الساعات "الست" التى كتبها جنود القوات المسلحة المصرية البواسل ملحمة العبور الخالدة، هناك العديد من الدراسات والتحليلات والكتب التى تناولت تلك الحرب، المهمة من تاريخ مصر والعرب الحديث، والتى تعد مرجعا علميا هاما، للحديث عن الحرب، والتى حاولت الإجابة عن تساؤلات مثل كيف كانت حرب أكتوبر، الخطط والاستراتيجيات، التضحيات والأزمات، الخفايا والحكايات؟ والتى دون فيها أصحابها كواليس نصر أكتوبر المجيد، حرب عودة الأرض والكرامة.