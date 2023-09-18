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نادر عباسى يبدأ بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا فى مارسيليا

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القاهرة - سامية سيد - بدأ المايسترو نادر عباسي بروفات افتتاح موسم دار الأوبرا في مارسيليا بعرض أوبرا L’Africaine للمؤلف الألماني Meyerbeer، والمقرر عرضه أيام 3، 5، 8، 10 من شهر أكتوبر المقبل.

ويعد المايسترو نادر عباسى أحد أشهر الموسيقيين المصريين في جيله، وشملت مسيرته الفنية عددًا من المحطات البارزة، فى مصر وخارجها على مستوى العالم.

ومن أبرز المحافل الذى قادها فى مصر قيادة عرض موكب المومياوات ثم طريق الكباش، والذى أظهر فيهم قيادته البارعة لعرض يعد من أهم العروض على مستوى العالم مثلما تم وصفه فى الصحف العالمية.


نادر عباسى 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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