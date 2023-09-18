شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف سيطرة جينيفر لوبيز على حياة بن أفليك لدرجة دفعته للعلاج النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى بن أفليك، لا يملك الشجاعة الكافية للوقوف فى وجه زوجته، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث أثيرت مؤخرًا شائعات بأن زواجهما يعانى بعد أن شوهدا وهما يتجادلان أثناء ظهورهما العلنى، ومع ذلك، منذ أن احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، تلاشت الشائعات حول مشاكلهما الزوجية، حسبما نشر موقع geo.tv.

لكن أحد المطلعين سرب إلى National Enquirer قبل بضعة أسابيع أن أفليك خضع للعلاج بعد زواجه من "جى لو"، حتى يتمكن من تحمل طبيعتها، وقال المطلعون إن أفليك اعترف لصديقه المفضل مات ديمون، أن الشيء الوحيد الذى يبقيه مستمرًا مع جينيفر، هو "العلاج".

كما شارك المصدر نظرة ثاقبة حول حياتهما الزوجية، وكشف أن لوبيز تشعر بالحاجة إلى إدارة حياة "بن" بشكل دقيق إلى أقصى درجة، والآن أصبح "بن" غاضبًا جدًا ومهزومًا لدرجة أنه لا يملك القوة للدفاع عن نفسه".



جينيفر وبن

وعلى جانب آخر، أعربت النجمة العالمية جينيفر لوبيز - في وقت سابق - عن استيائها من تلقى بيونسيه كل الاهتمام خلال حفل مايكل روبين، يوم 4 يوليو، حيث أكد مصدر مقرب أن "جى لو" وبيونسيه وأزواجهما حضرا الحدث، وأن جينيفر كانت مستاءة.

وحسب ما نشره موقع geo.tv، كشف المصدر عند مناقشته حول علاقتهما "لقد تبادلوا المجاملات ثم حافظوا على مسافة كاملة"، وأضاف المصدر: "كان الجميع يهتم بشكل أساسى بـ بيونسيه ويثيرون ضجة حولها أكثر من جينيفر، ولقد شعرت دائمًا بالمنافسة تجاهها."

وفقًا للمصدر، لم تعجب جينيفر لوبيز بالأمر خاصة عندما شاهدت زوجها بن أفليك يقدر بيونسيه أكثر هو أيضًا، وأضاف المصدر أن الأمور أصبحت محرجة بشكل متزايد مع مرور الساعات، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تدخل فيها نجمة فيلم "Hustlers" فى عداء مفتوح مع أحد أقرانها فى صناعة الموسيقى.