صورة تثير قلق محبي ديمي لوفاتو.. فهل عادت إلى عادتها السابقة؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة العالمية صور من حفلتها التي نظمها طاقم عملها إحتفالاً بإطلاق ألبومها الجديد، والتي يحمل عنوان "Revamped"، وتضمن أشهر أغانيها القديمة إنما بنسخة جديدة، الروك" وبدت لوفاتو بالصورة وهي ترتدي فستان أسود طويل، نحيفة بشكل بارز.



وهذا ما أثار رعب محبيها، إذ ديمي تعاني من اضطرابات بالأكل، وكانت عام 2008 تتقيأ كل ما تأكله وهذا المرض هو نفسي يتحول إلى جسدي، يجعل الفرد المصاب به يكسب الكثير من الوزن أم يخسره، وهي كانت قد كسبت الكثير من الوزن بعد حادثة تعاطيها الجرعة الزائدة، والآن يبدو أنها أصبحت نحيفة جداً.

ويخاف محبي ديمي أن تكون قد عادت إلى عداتها السابقة، وهي التقيأ كل ما تأكله.