الموت يغيب شقيق الفنان محمد فؤاد .. وهذا موعد الجنازة

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم شقيق الفنان المصري محمد فؤاد، عبد الحميد فؤاد، وكان محمد فؤاد قد أعلن عبر صفحته الرسمية الخبر وكتب: "إنا لله و إِنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان / محمد فؤاد ووالد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء".



وأضاف: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، والدي الغالي عبدالحميد فؤاد عبدالحميد، اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد أنس بن مالك، والعزاء اليوم بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي المعادي".