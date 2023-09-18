خالد يوسف عن أحمد العوضي: " فاجأني بأدائه في الدور"

ميرنا وليد - بيروت - خلال مؤتمر صحفي خاص بفيلم "الإسكندراني"، بحضور أبطال العمل، قال المخرج خالد يوسف في حديثه: "أحمد العوضي فاجأني بأدائه في الدور، فقد قدم مستوى عاليا جداً من التمثيل، فنحن اليوم في اليوم الثالث من تصوير الفيلم وحقيقي فوجئت به، خاصة أن هذا الفيلم هو البطولة السينمائية الأولى للعوضي، وأنا أتوقع أنه سيكون بطلا مهما جداً في تاريخ السينما المصرية، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه منذ وقت سره الباتع ولكنه كان مشغولا حينها بمسلسله ، فكان لي الشرف أن أقدمه لأول مرة في السينما".
ومن جانبه قال الممثل أحمد العوضي: "سعيد انني أقدم تجربة لأسامة أنور عكاشة وتكون أول تجربة سينمائية لي، ومن إخراج المخرج خالد يوسف وفي حضرة نجوم كبار، فأتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم وأكون عند حسن ظنكم".
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