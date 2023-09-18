خاص بالفيديو- بسام نعمة يكشف أسرارا لأول مرة عن مراسم دفن صباح وهذا ما قاله عن نجوى كرم وأصالة وهيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - حل مصمم الازياء اللبناني بسام نعمة ضيفا على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامج نجوم الفن.



في الجزء الثاني من الحلقة، اشار بسام نعمة انه يقدر بشكل كبير المجهود الذي قامت به أحلام في ما يخص جسمها وخسارتها الوزن الزائد واشار الى انه ليس من الضروري ان تبرهن للجمهور انها غنية من خلال مجوهراتها واطلالاتها.انتقد بسام نعمة اطلالة أصالة وعن فستانها قال "ما بينلبس " رغم ان اطلالاتها السابقة مميزة. اعتبر بسام ان الفنانة هيفا وهبي مثل حبة دواء الـ antibiotics لان "شوفتها تحسن من حالة المريض" وقادرة ان تقنع الجمهور بكل اطلالاتها.تحدث بسام عن تعاونه مع الشحرورة صباح معتبرا انها كانت ايقونة الموضة وقدمت ما هو غير معتاد على المسرح مشيرا الى انه صمم لها الفستان الاخير الذي لبسوها اياه في التابوت وانتفض ضد كل من ارادوا ان يقيموا دفن لا يليق بها وبقيمتها الفنية وكشف تفاصيل لاول مرة عن الوداع الاخير لها.تحدث عن علاقته بالفنانة نجوى كرم واعتبر ان فستان غلاف البومها رائع وتابع "شي بوقّف القلب" واشار انه احب كل الاغنيات التي قدمتها.