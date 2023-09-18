علا غانم وفيفي عبده وشريف رمزي ينعون شقيق محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقيق الفنان محمد فؤاد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحمد فؤاد على إنستجرام، خبر وفاة شقيقه، وجاء فيها: "إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، الحاج / عبد الحميد فؤاد

عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد.. نسألكم خالص الدعاء".

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي شقيق محمد فؤاد، فكتبت علا غانم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله، في الجنة إن شاء الله". وكتبت فيفي عبده: "الله يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب". فيما كتب شريف رمزي: "البقاء لله يا محمد ربنا يصبرك ويصبر أولادك وأسرته كلها".

يذكر أن محمد فؤاد كانت آخر أعماله الغنائية بعنوان "من أول يوم صحة" ضمن حملة "100 يوم صحة" برعاية وزارة الصحة والسكان. وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع كريم عبد الوهاب.