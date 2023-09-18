موعد ومكان تشييع جنازة شقيق محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقيق الفنان محمد فؤاد.

وأعلن إبراهيم فؤاد نجل شقيق الفنان محمد فؤاد عبر حسابه على فيسبوك، موعد ومكان تشييع جنازة والده الراحل.

وكتب إبراهيم: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، والدي الغالي عبدالحميد فؤاد عبدالحميد، اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد أنس بن مالك".

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحمد فؤاد على إنستجرام، خبر وفاة شقيقه، وجاء فيها: "إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد.. نسألكم خالص الدعاء".

يذكر أن محمد فؤاد كانت آخر أعماله الغنائية بعنوان "من أول يوم صحة" ضمن حملة "100 يوم صحة" برعاية وزارة الصحة والسكان. وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع كريم عبد الوهاب.