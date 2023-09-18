كندة علوش في أحدث ظهور لها بخسارة ملحوظة في الوزن

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة للفنانة كندة علوش بزيادة ملحوظة للوزن، حيث عادت كندة علوش للرد على تلك الصور بطريقة مهنية، وشاركت صور لها أثناء حضور العرض العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء".

نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورتين لها أثناء حضور العرض العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء"، ضمن مسابقة "Discovery" بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستقرام".

فقد ارتديت بنطلون وبلوزة باللون الأسود أظهرت فيهم كندة رشاقتها وخسارتها للوزن، حيث خسرت الكثير من الوزن الذي اكتسبته خلال فترة حملها بطفلها الثاني، وتمكنت من لفت الأنظار لها بأناقتها وجمالها، حيث تعزل الكثير من محبيها ومتابعيها على جمالها وأناقتها وتمنوا لها المزيد من النجاح والسعادة.

كندة علوش تشارك في فيلم عالمي

وعبرت كندة علوش على مشاركتها في فيلم "الحافلة الصفراء"، قائلة: "على السجادة الحمراء لفيلمنا الأتوبيس الأصفر بمهرجان تورنتو السينمائي"، حيث نشرت مقطع فيديو تعرب فيه عن سعادتها للمشاركة.

وعلقت عليه قائلة: "تجربة استثنائية لا تشبه غيرها.. رحلة مختلفة خاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء أعتز بكل لحظة فيها"، حيث لفتت أن قصة الفيلم إنسانية لمست قلبها عن قراءة النص لأول مرة، وأكملت: "عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أول صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز".

واختتمت حديثها: "استمتعت جدًّا بالعمل مع نجوم بوليوود.. وتشرفت بالعمل مع طاقم العمل الرائع.. ابتداء من المنتجة والمخرجة مرورًا بكل فرد من الكاست والكرو".

كندة علوش تقدم دور امرأة عربية في فيلم عالمي

وأكدت كندة علوش في تصريحاتها السابقة عن مشاركتها في الفيلم العالمي، أنها سوف تقوم بدور امرأة تدعى ميرا وهي مديرة مدرسة، فالفيلم يحكي قصة فتاة عمرها ست سنوات تتوفى من ارتفاع درجة الحرارة في المدرسة، ويظهر الفيلم مشاعر الفقدان والأمومة، يعتبر أول إنتاج مشترك بين الشركة عربية وشركة هندية.

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