أحمد السقا يوضح حقيقة إصابته خلال تصوير مسلسله الجديد

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تعرض الفنان أحمد السقا لإصابة بليغة في عينه أثناء تصويره مسلسله الجديد "جولة أخيرة"، نُقل على أثرها إلى المستشفى، كما يستعد للسفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج.

وفي أول رد له، أصدر السقا بياناً صحافياً أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول إصابته، وتوقف تصوير المسلسل... حيث أكد أن ما يتم تداوله عارٍ تماماً عن الصحة، وأنه يواصل تصوير مسلسل "جولة أخيرة" في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد قطع شوطاً كبيراً في إنجاز العمل، الذي انطلق تصويره الشهر الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.

مسلسل "جولة أخيرة" يخوض به أحمد السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ندا، إخراج مريم أحمدي، سيناريو محمد الشخيبي، ويشارك في بطولته: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.

والمسلسل سوف يُعرض على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة، ويظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى "يحيى"، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه... وهو ما ستكشفه الأحداث.

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