“حالة خاصة جداً”.. أنغام تشوّق الجمهور للموسم الجديد من The X Factor

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة أنغام عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن عودة برنامج The X Factor، من خلال البرومو التشويقي للبرنامج، المقرر عرضه قريباً على شاشة قناة دبي.

ونشرت أنغام برومو البرنامج، وعلّقت عليه بقولها: “ذا إكس فاكتور يعود من جديد قريباً على تلفزيون دبي”.

وظهرت أنغام في البرومو وهي تقدّم أغنيتها الشهيرة “حالة خاصة جداً”، والتي يطالب بها الجمهور، في حفلاتها.

من ناحية أخرى، كانت أنغام قد وضعت حداً للشائعات التي تحدثت عن خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل “صوت مصر” الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية وحقق نجاحاً كبيراً.

وكشفت أنغام في تصريحات صحافية أن لا خلاف بينها وبين شيرين، مؤكدةً أنهما تبادلتا رسائل التهاني الصوتية بعد حفل “صوت مصر”، على تطبيق “واتساب”، حيث كشفت أنغام عن نص الرسالة التي أرسلتها إليها شيرين عقب نجاح الحفل، والتي قالت فيها: “مساء الخير يا حبيبة قلبي… أنا شيرين… لما تفضي في أي وقت كلّميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة… صوت مصر وصوت الوطن العربي كله… تستاهلي كل خير”.

كما كشفت أنغام عن ردّها على رسالة شيرين قبل مغادرتها السعودية بعد إحياء حفلها الأخير هناك، والتي قالت خلالها: “يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي… الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي… أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة… عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني… يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي… بوسيلى البنات”.

وردّت عليها شيرين قائلةً: “يا حبيبة قلبي توصلي بألف سلامة يا رب… وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسي أتكلم معاكي… بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده… وأقل من قيمتك على فكرة… أنت قيمتك أكتر من كده بكتير… أنا فرحت قوي إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده… بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده… فألف ألف مبروك… وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو… والصحة ويخليلك عيالك… ويزوّد رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك”.