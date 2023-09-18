“متفائل جداً بس خايف”.. توفيق عبد الحميد يحتفل بعيده الـ 67 بمنشور غريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان توفيق عبد الحميد أمس الأحد بعيد ميلاده الـ67، بطريقة غريبة، حيث علّق من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” قائلاً: “عدّيت يا يوم مولدي… الليلة أكمل عامي ٦٧… وأنا لا أحب هذا الرقم أبداً”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي عبد الحميد مع منشوره، وعلّقوا عليه متمنين له الصحة والستر وطول العمر.

وكتب عبد الحميد أيضاً منشوراً آخر كشف فيه أنه إنسان متفائل ولا يعرف التشاؤم، وذلك بعد تعليقات عدد كبير من الجمهور طالبين منه عدم التشاؤم من هذا الرقم، خاصة أنه يحمل ذكرى أليمة للشعب المصري والأمة العربية… وقال في منشوره: “أوعى تتخيل إني متشائم بل على العكس تماماً أنا متفائل جداً بس خايف”.

“لها” تواصلت مع الفنان توفيق عبد الحميد لتهنئته بعيد ميلاده وسؤاله عن حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي، فأكد أنه لا يزال يعاني من تداعيات الإصابة، لكنه يتمتع بصحة جيدة، متمنياً أن يكون العام الجديد أفضل من سنين عمره السابقة.

وعن جديد أعماله الفنية، قال إنه ينتظر تحسّن حالته الصحية ليباشر التحضير لعمل جديد.