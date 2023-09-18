خالد جلال وسلوى محمد علي ومنال سلامة في جنازة أشرف مصيلحي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

شارك المخرج خالد جلال، والفنانة سلوى محمد علي والفنانة منال سلامة، في تشييع جثمان الفنان أشرف مصيلحي، لمثواه الأخير.

ووصل منذ قليل، جثمان أشرف مصيلحي لمسجد المشير طنطاوي لصلاة الجنازة عليه.

رحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.