موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنان إسلام إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إسلام إبراهيم، موعد ومكان تشييع جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض.

وكتب إسلام، عبر حسابه على "فيسبوك": "صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط".

وأعلن إسلام إبراهيم، اليوم الإثنين، وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

إسلام، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي)، (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون )، البقاء لله والدوام لله..لله ما أعطى و لله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى".

الفنان إسلام إبراهيم، شارك مؤخرا في فيلم " ع الزيرو" من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمد رمضان، و نيللي كريم، و منذر مهران، وشريف الدسوقي.