محمد فؤاد يتلقى العزاء في شقيقه بمقابر حلوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الفنان محمد فؤاد، واجب العزاء في وفاة شقيقه بمقابر العائلة في حلوان.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة بمسجد أنس بن مالك في حلوان، انهيار محمد فؤاد من البكاء على رحيل شقيقه.

وسيطر الحزن على ملامح وجه الفنان محمد فؤاد، خلال توديع شقيقه لمثواه الأخير.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شقيق الفنان محمد فؤاد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحمد فؤاد على إنستجرام، خبر وفاة شقيقه، وجاء فيها: "إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، الحاج / عبد الحميد فؤاد

عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد.. نسألكم خالص الدعاء".

ويستقبل محمد فؤاد، عزاء شقيقه، مساء اليوم بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي في المعادي.

يذكر أن محمد فؤاد كانت آخر أعماله الغنائية بعنوان "من أول يوم صحة" ضمن حملة "100 يوم صحة" برعاية وزارة الصحة والسكان. وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع كريم عبد الوهاب.