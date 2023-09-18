فادي خفاجة منهارا: "أقرب صديق لي بيهاجمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر الفنان فادي خفاجة، خلال الساعات الماضية بفيديو على "تيك توك" وهو منهارا بسبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية.

وقال خفاجة، عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء".

وتابع: "أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني، البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري".

وأَضاف خفاجة: "مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل".

وكان فادي خفاجة، أعرب في وقت سابق عام 2022 عن استيائه من عدم عرض أعمال فنية عليه، ليشارك فيها.

وكتب "خفاجة" وقتها عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد الله بعد العمر ده كله، مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة،

مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول".

واستكمل: "ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي اني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح مترسي ندقلها".

يذكر أن "فادي" جسد شخصية واحد من أبناء سيناء في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، وعدد كبير من الفنانين.