شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، حيث يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة 14 فيلمًا منها فيلم "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كان بدورته الـ76، وفيلم"درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز من مهرجان ترايبيكا السينمائي لعام 2023.

كما يشارك بالمسابقة الفيلم المصري "آل شنب" في عرضه العالمي الأول، وفيلم التحريك "كلب سلوقي وفتاة" بالإضافة إلى فيلمين يحملان التوقيع الأول لصناعهم وهما: "لو أمكنني الغرق بسبات" لـ زولجارغال بيورفداش، و"تنويم مغناطيسي" لـ إرنست دي غير، وتضم قائمة الأفلام الروائية الطويلة ما يلي:

"آل شنب" إخراج أيتن أمين - إنتاج مصر

تدور الأحداث ليلى امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها. يموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة، ويعرض الفيلم عالميا للمرة الأولى.

"بيردلاند - أرض الطيور" إخراج ليلى كيلاني - إنتاج المغرب، فرنسا

تدور الأحداث حول لينا مراهقة من عائلة ثرية، تعيش بالقرب من غابة طنجة الغنية بالطيور، بينما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لالتقاط الحياة اليومية، تعد جدتها حفل زفاف لأحد أقاربها، تطل من خلفه مؤامرة ضد منزلهم في الغابة، وعرض الفيلم مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2023

"تشريح سقوط" إخراج غوستين ترييه - إنتاج فرنسا

تدور الأحداث ساندرا، كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل وابنهما دانيال المصاب بعمى جزئي، في بيت جبلي واقع في جبال الألب الفرنسية. عندما يموت الزوج في ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحاراً أم حادث مفتعل، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 وحصل على جائزة السعفة الذهبية.

"تنويم مغناطيسي" إخراج إرنست دي غير - إنتاج السويد، النرويج، فرنسا

تدور القصة حول أندريه وفيرا، زوجان شابان يعملان في مجال ريادة الأعمال. تتسنى أمامهما الفرصة لعرض مشروع تطبيقهما المختص بالصحة النسائية في مسابقة مرموقة، تحاول فيرا الإقلاع عن التدخين عبر التنويم المغناطيسي قبل الذهاب للمسابقة، فيتغير أسلوبها انطلاقًا من هذه النقطة، ويبدأ سلوك أندريه في أخذ منحنى مفاجىء، وعرض الفيلم مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023 "المسابقة الدولية - جائزة أفضل ممثل لهربرت نوردرم".

"الجدار" إخراج فيليب فان ليو - إنتاج بلجيكا، لوكسمبورج، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكيةيعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور أحداثه حول جيسيكا كوملي، حارسة متفانية في قوات حرس الحدود تفقد السيطرة وتقتل أحد المهاجرين المسالمين عن طريق الخطأ أمام ثلاثة شهود، وعرض الفيلم فى مهرجان بروكسل السينمائي 2023.

"درب غريب" إخراج غوتو بارنتيه - إنتاج البرازيل

تدور القصة حول مخرج شاب يعود إلى بلدته محاولاً إحياء العلاقة مع والده، في ظلّ تسارع تفشّي وباء كورونا في أنحاء البرازيل. لكن علاقتهما تصبح أشد تعقيداً بسبب حدوث ظاهرة شديدة الغرابة عندما يقترب أحدهما من الآخر، وعرض الفيلم فى مهرجان ترايبيكا السينمائي 2023 وحصل على جوائز أفضل فيلم روائي طويل دولي، أفضل تمثيل "كارلوس فرانسيسكو"، أفضل سيناريو، أفضل تصوير سينمائي "لينغا أكاسيو".

"دوغمان" إخراج لوك بيسون - إنتاج فرنسا

تدور الأحداث قصة طفل حطمته الحياة، فيجد خلاصه في الحب الذي يمنحه لكلابه، وعرض الفيلم فى مهرجان فينيسيا السينمائي 2023 بالمسابقة الرسمية".

"سعادة عابرة" إخراج سينا محمد - إنتاج العراق، كردستان

تدور القصة في قرية نائية، يتغير روتين زوجين مسنين عندما تمرض الزوجة. زوجها، الذي عادةً ما ينقل الأغنام على دراجته النارية، يأخذها إلى المستشفى لأول مرة. كلماته غير المتوقعة، "عانقيني"، تجلب لها فرحة هائلة، مما يؤدي إلى تطور يبعث على الدفء في رحلتهما، وعرض الفيلم فى مهرجان أمستردام للفيلم الكردي 2023 وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، اضافة إلى جوائز باريس للفن والسينما 2023 "جائزة أفضل فيلم طويل".

"في يومنا" إخراج هونغ سانغ سو - إنتاج كوريا الجنوبية

في فيلمه الثلاثين الذي يضيفه إلى مسيرته المذهلة، يروي هونغ سانغ سو قصة محادثتين منفصلتين تتبادلان الأدوار فيما بينهما، إحداهما تدور بين ممثلة وهاوية والأخرى بين شاعر مخضرم وأحد معجبيه، يتفادى كلٌ من الممثلة والشاعر الاستفسارات الوجودية بالطعام والمشروبات والموسيقى وتصرفات القطط المضحكة والألعاب، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 "نصف شهر السينمائيين - الفيلم الختامي".

"كلب سلوقي وفتاة" إخراج إنزو دالو - إنتاج لوكسمبورغ، إيطاليا، إيرلندا، المملكة المتحدة، إستونيا، لاتفيا، ألمانيا

فيلم تحريك تدور قصته حول مارى أوهارا ابنة العشرة أعوام التى تتعرض لصدمة عندما أُدخلت جدتها إيمير إلى المستشفى. تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل تانسي، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها، وعرض الفيلم فى مهرجان برلين السينمائي 2023

"لو أمكنني الغرق بسبات" إخراج زولجارغال بيورفداش - إنتاج منغوليا، فرنسا، سويسرا

تدور القصة حول أولزي، مراهق فقير يسعى للفوز في مسابقة علمية تؤهله للحصول على منحة. في هذه الأثناء، تعثر والدته على عمل في الريف، فتتركه برفقة أشقائه الصغار في مواجهة البرد القارس، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 بمسابقة نظرة ما، وأيضاً فى مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023.

"مايو ديسمبر" إخراج تود هاينز - إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية

تدور الأحداث بعد مرور عشرين عاماً على قصّة حبّ غرايسي (جوليان مور) وزوجها جو، الذي يصغرها بـ23 عاماً، والتي شغلت صحف الفضائح في البلاد، تأتي النجمة الهوليوودية إليزابيث بيري (ناتالي بورتمان) لقضاء بعض الوقت مع العائلة بهدف التقرّب من غرايسي التي ستؤدي دورها في فيلم، وهو ما ينتج عنه وقوع الأسرة تحت الكثير من الضغوطات، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 بالمسابقة الرسمية.

"همسات النار والماء" إخراج لوبدهاك تشاترجي - إنتاج الهند

يعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية - مسابقة البيئة، ويتتبع الفيلم رحلة فنان تركيب صوتي يسافر إلى جاريا، وهي منطقة لاستخراج الفحم في شرق الهند حيث يتواجه مع استنزاف الموارد والمناظر الطبيعية التي شكلتها النار والماء. تتقاطع الأمور الغرائبية مع الصناعية، وعرض الفيلم فى مهرجان لوركانو السينمائي الدولي "مسابقة صناع أفلام الحاضر 2023.

"وداعًا جوليا" إخراج محمد كردفاني - إنتاج السودان، مصر، ألمانيا، فرنسا، السعودية ، السويد

يعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور أحداثه حول منى مغنية معتزلة تعيش في شمال السودان، تخوض زواجًا يشوبه التوتر، وتعاني من الشعور بالذنب بعد تسترها على جريمة قتل، لذا تحاول إصلاح الموقف عبر إيواء جوليا أرملة القتيل الجنوبي، وابنهما دانييل في منزلها، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 "مسابقة نظرة ما - جائزة الحرية" وحصل على جائزة منصة الجونة السينمائية لأفضل فيلم روائي في مرحلة التطوير 2020.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.