شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال التميمى: مهرجان الجونة يحتفل بالسينما السودانية فى الدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه بالرغم من توقف الدورة الماضية للمهرجان إلا أنها كشفت عن الفراغ الذي تركه المهرجان بالإضافة إلى أهميته الكبيرة بالمنطقة.

وقال مدير مهرجان الجونة، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، إن المهرجان تأسس بشكل صحيح وعلى مبدأ فكري من خلال لجنة استشارية عليا دفعت بدورته الأولى على رأسهم النجمة يسرا، والفنانة هند صبري، المخرج يسري نصر الله، وعبد الرحمن سياسكو وآخرون.

ونوه التميمي في كلمته عن برنامج الاحتفاء بالسينما السودانية مؤكدًا أن مهرجان الجونة تبنى سابقًا عرض الكثير من أفضل إنتاجات السينما السودانية في تاريخها وكان أبرزها فيلم "ستموت في العشرين"، وهذه السنة سيتم عرض فيلم "وداعا جوليا" منوهًا بأننا في حاجة للإطلاع على أفضل الانتاجات السينمائية في المنطقة العربية والدولية.

ووجه التميمي الشكر لوجود ماريان كمديرة فنية للمهرجان في دورته السادسة مؤكدًا أنها إضافة مهمة جدًا تأتي في إطار خطة استراتيجة المهرجان وكذلك الناقد اندرو محسن كمبرمج لأفلام الدورة الحالية مهرجان، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأفلام المميزة هذا العام.