شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان فى عرض عالمى أول بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة 12 فيلما بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، منها فيلمان في عرضهم العالمي الأول وهما "زينات، والجزائر، والسعادة"،"من عبدول إلى ليلى"، وتضم قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة ما يلي:

"ارتفاع عميق" إخراج ماتيو ريتز - إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية

يعرض الفيلم فى قسم سينما من أجل الإنسانية | مسابقة البيئة، ويستكشف الفيلم النمط المدمر للبشر في استخراج الموارد لأجل الربح، ويفضح المكائد المعقدة لمنظمة سرية مُخول لها السماح بعمليات استخراج ضخمة للمعادن التي تعتبر ضرورية لثورة البطاريات الكهربائية. هذا الغوص العميق والشامل والتعليمي في المحيط يرويه جيسون موموا، وعرض الفيلم فى مهرجان صندانس السينمائي 2023، ومهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023، ومهرجان كليفلاند السينمائي 2023، ومهرجان موفيز ذات ماتر 2023

"إيكو" إخراج تاتيانا هويزو - إنتاج المكسيك، ألمانيا

تدور القصة في قرية إيكو المكسيكية، يعتني الأطفال بالماعز وكبار السن في عائلاتهم. يتتبع الفيلم حياة ثلاثة أجيال من الفلاحين المكسيكيين يعيشون في تناغم مع الطبيعة التي تحيط بهم، وللتوافق مع اشتراطاتها يكدحون دون كلل. بينما تصارع التربة ضد الجفاف والصقيع، يتعلّم الأطفال التكيف مع مفهوم الموت والمرض وأيضاً الحب بالصمت والكلمات، وعرض الفيلم فى مهرجان برلين السينمائي 2023 بمسابقة إنكاونتر وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج.

"بوابة هوليوود - هوليوود غيت" إخراج إبراهيم نشأت - إنتاج ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية

في اليوم التالي لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تحرك مقاتلو "طالبان" لاحتلال المجمع العسكري العملاق المسمى "بوابة هوليوود"، الذي كان يُعتقد إنه قاعدة سابقة للمخابرات الأمريكية في كابول، ليجدوا أن ما تركه الأميركيون أسلحة ومعدات شديدة التطور. على مدار عام، يكشف الفيلم الكيفية التي تحولت بها ميليشيا أصولية إلى مؤسسة عسكرية نافذة، وعرض الفيلم مهرجان فينيسيا السينمائي 2023، مهرجان تيلورايد السينمائي 2023.

"زينات، والجزائر، والسعادة" إخراج محمد الأطرش - إنتاج الجزائر

من يتذكر محمد زينات؟ بالنسبة لمحبي السينما، فهو الممثل الوحيد الذي جسد دور العربي في الأفلام الفرنسية خلال فترة السبعينيات لصالح صناع أفلام مثل كلود ليلوش وإيف بواسيه. في فيلمه "تحيا يا ديدو" يخترع عالم جديد في السينما ويظهر الشعب الجزائري كما لم يُرى من قبل، في هذا الفيلم الوثائقي يحكي محمد الأطرش قصة "تحيا يا ديدو" وصانعه.

عرض عالمي أول "سبعة أشتية في طهران" إخراج شتيفي نيدرزول - إنتاج ألمانيا، فرنسا

يعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة حول ريحانة الجباري، ابنة التاسعة عشر عاما التى تعقد اجتماع عمل مع عميل جديد، وعندما يحاول اغتصابها تطعنه دفاعًا عن نفسها لاحقًا تُعتقل بتهمة ارتكاب جريمة قتل. باستخدام مقاطع الفيديو، والرسائل التي كتبتها ريحانة من السجن، وبمصاحبة التعليق الصوتي لزار أمير إبراهيمي، يُظهر الفيلم امرأة مذهلة رفضت التراجع عن شهادتها وأصبحت رمزًا للمقاومة، وعرض الفيلم فى مهرجان برلين السينمائي 2023 وحصل على جائزة السلام وجائزة كومباس بريسبيكتف، ومهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023 جائزة مسابقة FACT.

"عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش" إخراج ميلا توراغليتش - إنتاج صربيا، فرنسا، كرواتيا، مونتنيغرو

باستخدام مجموعة من الأرشيفات غير المرئية ومذكرات المصور الذي صورها، يكشف فيلم عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش عن كواليس حلم سياسي.

"على قارب أَدامان" إخراج نيكولا فيليبير - إنتاج فرنسا، اليابانيعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة داخل دار رعاية لكبار السن تطل على نهر السين في قلب العاصمة الفرنسية. تفتح الدار أبوابها أمام كبار السن الذين يعانون من أمراض عقلية، وتقدّم لهم الرعاية المطلوبة حتى لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، كما تساعدهم في رفع روحهم المعنوية، وعرض الفيلم فى مهرجان برلين السينمائي 2023 وحصل على جائزة الدب الذهبي.

"جود شهاب" إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، لبنانيلتقط التأثير الخفي لتنظيم ديني سري للنساء في لبنان على ثلاثة أجيال من سيدات عائلة شهاب، ويضع الفيلم تساؤلًا حول أين يمكننا أن نرسم الحد الفاصل بين الحب والتفاني؟ تصوير حميمي ومؤلم لرحلة للبحث عن الحب والتقبل بأي ثمن، وعرض الفيلم فى مهرجان ترايبيكا السينمائي 2023.

"كرورا" إخراج جواو سالافيزا، رينيه نادر مسورا - إنتاج البرازيل، البرتغال

يعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية - مسابقة البيئة، وتدور الأحداث: من خلال عيني طفلها، تعود باتبرو بالزمن إلى نحو ثلاثة عقود، إلى تاريخ أجدادها الأصليين، في قلب الغابات البرازيلية. يروي الفيلم قصّة شعب الكراهو، وأفراده من السكّان الأصليين للبرازيل،عانى هؤلاء من الاضطهاد المتواصل، إلا إنهم تابعوا مسيرتهم النضالية وابتكار أساليب مقاومة جديدة، عبر التمسّك بطقوس أجدادهم وحبّهم للطبيعة، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 بمسابقة نظرة ما - جائزة المجموعة.

"ليلة مظلمة" إخراج سيلفان جورج - إنتاج فرنسا، سويسرا

يعرض فى قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة: بالنسبة للعديد من المهاجرين الأفارقة الفارين من الحياة الصعبة، تعد مقاطعة مليلة الإسبانية في المغرب مكانًا مثاليًا يحلمون بالانطلاق منه نحو مستقبل أفضل. وبإصرار يقترب من الهوس، يحاول الشباب بقيادة مالك مرارًا وتكرارًا السفر إلى أوروبا يومًا بعد يوم، وليلة بعد ليلة، وعرض الفيلم فى مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 وحصل على ىتنويه خاص في المسابقة الدولية.

"ماشطات" إخراج سونيا بن سلامة - إنتاج لبنان، تونس، فرنسا

في تونس، تمتهن فاطمة وابنتاها نجاح ووفاء مهنة "الماشطات"، وهن العازفات في حفلات الزفاف التقليدية، في حياتهن الواقعية، تحاول نجاح أن تتزوج مرة أخرى بعد طلاقها، في حين ترغب أختها وفاء في الحصول على الطلاق من زوجها المُعنِف، وطُوّر في: مبادرة قُمرة، سوق رؤى الواقع، أسيد "مهرجان كان"، مهرجان لاروشيل "فيما".

"من عبدول إلى ليلى" إخراج ليلى البياتي - إنتاج بلجيكا، ألمانيا، السعودية

تدور القصة بعد حادثة سير تسببت في فقدانها ذاكرتها، تتواصل شابة فرنسية من أصول عراقية مع عائلتها حتى تعرف من هي. خلال جلسات لم شملها في منزل الأسرة في جنوب فرنسا، تواجه ليلى والدها عبد الله بماضيه وما يرتبط منه بحرب العراق، وتقرر أن تتعلم اللغة العربية، كي تتمكن من وضع كلمات قصائده في أغنيات تؤلف هي موسيقاها.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.