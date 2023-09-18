يسرا: نجيب وسميح ساويرس هما العمود الفقرى لمهرجان الجونة

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا خلال مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة: "السينما صناعة مهمة وهى عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهران التي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت شغلاً رائعًا ومميزًا حيث إن وجودها أحدث فارقًا هامًا في هذه الدورة.

ووجهت النجمة الكبيرة الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمي ومجهوده الدائم بالمهرجان، كما شكرت المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح حيث إنهما العمود الفقري للمهرجان مؤكدة أن حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روح جيدة بالعمل.

وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى قبوله باستحسان كبير من الجميع مؤكدة استحقاقه هذا التكريم.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن قناة ON الشريك الإعلامى للدورة السادسة، وأعلنت أيضا عن قائمة أولى من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، وتسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.