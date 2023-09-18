شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: قررت إنتاج وإخراج أفلام خلال الـ 5 أعوام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، عن نيته دخول عالم الإنتاج والإخراج السينمائي وذلك في غضون 5 سنوات مقبلة، قائلاً: "قررت خلال خمس أعوام أكون بنتج وبأخرج أفلام".

ووجه سميح ساويرس الشكر لجميع من شارك في نجاح مهرجان الجونة السينمائي خلال الأعوام الماضية، قائلاً: "بشكر الجميع بداية من دعم الفكرة والمشروع، وحظي جيد أنا وشقيقي نجيب ساويرس في أننا كأخوات نجيد العمل سويا ونكمل بعض.. ونعمل حاجة ناجحة"

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن قناة ON الشريك الإعلامى للدورة السادسة، وأعلنت أيضا عن قائمة أولى من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، وتسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.