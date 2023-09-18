شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسي: نريد أن يكون مهرجان الجونة وجهة سياحية للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، الشكر إلى الإعلام الشريك الأساسي لنجاح المهرجان منذ دورته الأولى وكانوا سببًا في التحضير لدورة سادسة بروح الدورة الأولى.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أنه يريد أن يكون مهرجان الجونة وجهة سياحية للعالم، لذلك قرروا هذا العام في إطار تسهيل العمل على تغطية الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، تقديم "فيستيفال هب" والذي سيكون جزء منه خاص بالفعاليات اليومية والسجادة الحمراء بالإضافة إلى نقل فعاليات سيني جونة لنفس المكان، لكي يكون هناك تغطية متوازنة لجميع الفعاليات المقامة على هامش المهرجان.

وحول سوق مهرجان الجونة المقام للمرة الأولى هذا العام، أكد عمرو منسي أن الفكرة جاءت بعد نجاح خمس سنوات لمنصة الجونة، حيث وجدنا أن فكرة السوق جديدة وتستهدف تقديم مزيد من الدعم لصناعة السينما.

كما وجه منسي الشكر إلى المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس لدعمهم لاستمرار المهرجان منذ بداية تأسيس المهرجان واصرارهم على إقامته وعودته لأهميته للصناعة في مصر.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن قناة ON الشريك الإعلامى للدورة السادسة، وأعلنت أيضا عن قائمة أولى من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، وتسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.