أحمد السقا ينفي شائعة إصابته في عينه

أصدر الفنان أحمد السقا، توضيحاً رسمياً لكشف حقيقة ما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابته في عينه واستعداده للسفر من أجل العلاج، مؤكداً أنه يواصل حالياً تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار السقا إلى أنه قطع شوطاً كبيراً في تصوير مشاهد العمل الذي انطلق الشهر الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.

مسلسل جولة أخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا، كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.

المسلسل يعرض على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة ويظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

أحمد السقا قدم مسلسل حرب

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل حرب، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكري، ماجدة منير، شريف صبحي، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا يستعد لـ "تلج أحمر"

وفي سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا في روسيا، وفي نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه في السينمات قريبًا، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغني، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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