شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فيلمًا فى القسم الرسمى خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل، عن قائمة الأفلام المشاركة في القسم الرسمي خارج المسابقة والتي تضم 17 فيلما تتنوع بين العمل الأول والثاني لصناعها بالإضافة لفيلم "المعزة" الذي يشارك في عرضه العالمي الأول، تضم قائمة الأفلام ما يلي:

"أن نحلم ونموت" إخراج نيلسون يو – إنتاج سنغافورة وإندونسيا

تدور القصة بعد مرور عدة سنوات، يلتئم شمل ثلاثة أصدقاء في مرحلة منتصف العمر، ينطلق الثلاثي في رحلة من التعبير عن المشاعر المخبأة، ولكن تأخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع عندما تبدأ لمحات من حيواتهم السابقة في الظهور على السطح، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 وحصد جائزة الفهد الذهبي - مسابقة مخرجو المستقبل وجائزة أفضل عمل أول.

"برج بلا ظلال" إخراج جانغ لو – إنتاج الصين

تدور الأحداث جيو وينتونغ، ناقد طعام كهل، يتجول في المطاعم المحلية في مدينة بكين الحيوية برفقة زميلته المصورة أويانغ الأصغر منه سنًا. جيو مُطلق ولديه ابنة في السادسة من عمرها، وعلاقته سيئة بوالده منذ عدة عقود. يبحث جيو عن منظور جديد في الحياة بينما يعيد النظر في فشله في أدواره كأب وابن وحبيب.

عرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023، ومهرجان بكين السينمائي 2023 وحصل على جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل "سين بايكينغ"، وجائزة أفضل ممثّل مساعد "تيان جوانغ جوانغ"، وأفضل سيناريو "جانغ لو"، وأفضل تصوير سينمائي "بياو سونغري"

"بلاد ضائعة" إخراج فلاديمير بيريزيتش – إنتاج صربيا وفرنسا ولوكسمبورغ، كرواتيا

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة في صربيا 1996. خلال التظاهرات ضد سلوبودان ميلوسيفيتش، يمر ستيفان ابن الـ15 عاماً بالثورة الأعنف في حياته، إذ سيتوجب عليه مواجهة والدته الحبيبة التي تشارك النظام الفاسد الذي يثور ضده هو وأصدقاؤه، وعرض الفيلم في مهرجان كانّ السينمائي 2023 بأسبوع النقّاد وحصل على جائزة لوي روديرير.

"بورتريه عائلي" إخراج لوسي كير- إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية

تدور القصة حول تبوء محاولة إحدى العائلات لالتقاط صورة جماعية بالفشل، فيتحول الأمر إلى حالة تشبه الحلم عندما تختفي الأم، فتبدأ ابنتها في رحلة حثيثة للعثور عليها، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 بمسابقة صنّاع أفلام الحاضر.

"ستيبنه" إخراج ماريا فرودا – إنتاج أوكرانيا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا

تدور الأحداث في الطبيعة الشتوية الأوكرانية، حيث القرى الضائعة، والشعور المتصاعد بالعزلة المنتشر بين الناس في عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي. إنها قصة أناتولي، رجل عائد إلى بلدته ليعتني بوالدته المحتضرة، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 بالمسابقة الدولية وحصل على جائزة أفضل مخرجة.

"سماء بلاستيكية" إخراج تيبور بانوتشكي و سارولتا زابو – إنتاج المجر وسلوفاكيا

يعرض في مسابقة البيئة وتدور القصة في 2123 أمام شح الموارد، ما عاد الجنس البشري يستطيع العيش إلا من خلال المقايضة: في سن الـ50، يتحول كلّ مواطن تدريجاً إلى شجرة. عندما يكتشف ستيفان أن زوجته نورا قد وقّعت على التبرع بجسدها، ينطلق في مهمة لإنقاذها.

"شباب -ربيع" إخراج وانج بينج – إنتاج فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا

يعرض الفيلم في قسم سينما من أجل الإنسانية، وصُوِّرت أحداث الفيلم على مدار ست سنوات، ويدور عن العمل الشاق للخياطين والخياطات داخل مصانع الملابس في الصين. رغم الوتيرة الهادئة للأحداث، تلتقط كاميرا المخرج وانغ بينغ ومضات من الأمل، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023.

"شباك فارغة" إخراج بهروز كرامي زاده – إنتاج ألمانيا

تدور القصة حول أمير ونرجس شابان في العشرينيات من عمرهما يعثران على الحب في مدينتهما الواقعة على بحر قزوين، ولكن في عالم الحاضر في إيران يبدو الأمر أبعد من بناء حياة سويًا، ويُجبران على إبقاء علاقتهما سرًا، وعرض الفيلم مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 2023، مهرجان ميونخ السينمائي (جائزة السينما الألمانية الواعدة)

"طوطم" إخراج ليلا أفيليس – إنتاج المكسيك، الدنمارك، فرنسا

يعرض الفيلم في قسم سينما من أجل الإنسانية وتدور الأحداث حول سول، طفلة في السابعة من عمرها، تقضي يومها في منزل جدها وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرة روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلي، وعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023

"عدواني" إخراج تشارلوت ريغان – أنتج المملكة المتحدة

تدور القصة حول جورجي، صبية حالمة في الثانية عشر من عمرها، تعيش سعيدة بمفردها في شقتها في لندن وتملؤها بالسحر، وفجأة، يعود إلى حياتها والدها الغائب ويقلبها رأسًا على عقب، وعرض الفيلم في مهرجان صندانس السينمائي 2023 (جائزة لجنة التحكيم الكبرى)، مهرجان بكين السينمائي 2023، مهرجان سيدني السينمائي 2023

"في الماء" إخراج هونغ سانغ سو – إنتاج كوريا الجنوبية

يقرر ممثل شاب اعتزال التمثيل وصناعة فيلم قصير. يصل الطاقم الصغير المكون من الممثل نفسه والمصور والبطلة إلى جزيرة جيجو الصخرية التي تعصف بها الرياح، وعرض الفيلم مهرجان برلين السينمائي 2023 (قسم إنكاونتر)

"القصر" إخراج رومان بولانسكي – إنتاج إيطاليا، سويسرا، بولندا، فرنسا

تدور الأحداث في جبال الألب السويسرية، يستضيف فندق بالاس الفخم احتفالًا فاخرًا بليلة رأس السنة لعام 2000. يستعد حشد من النوادل وعمال الفندق والطهاة وموظفي الاستقبال لخدمة ضيوفهم الأثرياء، ولكن في الواقع، الفوضى تلوح في الأفق، مهرجان فينيسيا السينمائي 2023

"كيفية ممارسة الحب" إخراج مولي مانينع ووكر – إنتاج المملكة المتحدة

تدور القصة في إجازة صيفية يُفترض أن تكون الأفضل في حياتهن، تذهب ثلاث مراهقات بريطانيات في عطلة، يعبرن فيها إلى عالم الكبار عبر احتساء الكحول وارتياد النوادي الليلة وممارسة الجنس. في فيلمها الأول النابض بالحياة الذي نال إشادة كبيرة في المهرجانات، تلقي مولي مانينغ ووكر نظرة ذكية دقيقة ومدمرة على تعقيدات الصداقة الأنثوية والجنس في سن المراهقة، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023 (جائزة مسابقة نظرة ما)

"كيندي" إخراج أنوراج كاشياب – إنتاج الهند

تدور القصة حول كيندي هو ضابط سابق متوفى منذ زمن بعيد، ولكن في الحقيقة، يعمل كيندي في الخفاء لصالح نظام فاسد. تسبب هذه الازدواجية حالة من الإزعاج له ويحاول التخلص منها، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023 (عروض منتصف الليل).

"لا شيء أخسره" إخراج ديلفين ديلوجيه – إنتاج فرنسا

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة حيث تعيش سيلفي برفقة ابنيها سفيان وجان جاك، ويشكّل الثلاثي عائلة مترابطة. ذات يوم، خلال غياب سيلفي عن البيت، يتعرض سفيان لإصابة، ممّا يدفع الخدمات الاجتماعية لانتزاع الطفل من حضانة أمّه وإيداعه في دار رعاية، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما).

"المعزة" إخراج إيلاريا بوريللي – إنتاج مصر وفرنسا

تدور الأحداث في مصر، يثير ينبوع نادر معركة. تقف فتاة ومعزتها المفضلة وسط العادات القبلية القاسية والحقد والجشع العالمي. هل يمكنهما البقاء على قيد الحياة في عالم وحشي من العنف والموت؟ حياة ظالمة حقيقية وقاسية. وبين حطام اليأس، يبقى الأمل والشعر.

"المنبوذون" إخراج لادج لي – إنتاج فرنسا

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة حيث يتولى بيير منصب عمدة باريس، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه، يسعى جاهداً لتنفيذ خطة رئيس البلدية السابق لإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. وفي الوقت نفسه، تعارض حابي، المقيمة في أحد المباني داخل ذلك المجتمع، نزوح عائلتها من المكان الذي يحمل ذكرياتها، وعرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023.